В РК частично снят запрет на передвижение скота

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19 сентября министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства сняло запрет на передвижение скота на всей территории страны, который действовал с 6:30 утра вторника в связи с фактами заражения африканской чумой свиней. Однако продолжает действовать запрет на перемещение скота из районов, где обнаружен вирус, в другие регионы. В частности, эта мера распространяется на провинцию Кёнгидо и город Инчхон до 12 часов дня 24 сентября и на зоны особого контроля до 12 часов дня 8 октября. К таким зонам относятся шесть городов и уездов провинции Кёнгидо. Там находятся 442 фермы, где содержатся 710 тыс. свиней. В настоящее время власти осуществляют забой 14 тыс. свиней в хозяйствах, где выявлена африканская чума, а также на фермах в радиусе трёх километров.