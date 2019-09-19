РК примет участие в туристической выставке FITUR в качестве «важного гостя»

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РК примет участие в Международной туристической выставке FITUR, которая состоится в январе следующего года в Мадриде. Об этом 19 сентября сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма РК. Эта выставка входит в тройку крупнейших профильных мероприятий мира наряду с ITB и WTM. В этом году в выставке FITUR примут участие 140 тыс. человек из 165 стран, имеющих отношение к туристической отрасли, а также 110 тыс. посетителей. РК первой из стран Восточной Азии приглашается на мероприятие в качестве «важного гостя». Этот статус подразумевает активное рекламирование на местных площадках туристических контентов приглашённой страны. Павильон РК займёт площадь 320 кв метров, что в шесть раз больше, чем в прошлом году.