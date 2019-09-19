Спецпредставитель РК отправился с визитом в США

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Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун отправился в четверг в США, где проведёт переговоры со своим американским коллегой Стивеном Бигэном. На прошлой неделе Север выразил готовность провести в конце сентября рабочие переговоры с США по вопросам возобновления диалога о денуклеаризации Корейского полуострова. В беседе с журналистами перед вылетом в США Ли До Хун сказал, что хотел бы поговорить о том, какие идеи Сеул мог бы предложить Вашингтону для северокорейско-американских переговоров. Ли До Хун планирует также встретиться с представителями Белого дома и госдепартамента. Из Вашингтона южнокорейский представитель отправится в Нью-Йорк, где, как ожидается, встретится со своим новым японским коллегой Сигэки Такидзаки и проведёт ещё один раунд переговоров с Бигэном. Не исключена возможность трёхсторонней встречи между главными ядерными посланниками РК, США и Японии.