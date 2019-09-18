Ким Ён Чхоль: Саммит в Пхеньяне привёл к ослаблению напряжённости в межкорейских отношениях

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Напряжённость в межкорейских отношениях существенно ослабла после того, как лидеры Юга и Севера достигли важных договорённостей на саммите в Пхеньяне 19 сентября прошлого года. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль, выступая в четверг на церемонии в Сеуле, посвящённой первой годовщине встречи в Пхеньяне президента РК Мун Чжэ Ина и председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. «Все враждебные действия на земле, в море и в воздухе прекратились, вероятность случайных столкновений между Югом и Севером также значительно снизилась», - подчеркнул министр. Он напомнил о демилитаризации пограничного пункта Пханмунчжом и ликвидации наземных мин в пограничной зоне на восточном побережье. Ким Ён Чхоль подчеркнул важность открытия туристических троп в районе границы, отметив, что символ военной напряжённости превращается в символ мира и сотрудничества. Министр не упомянул о практически замороженных в последнее время трансграничных обменах в связи с отсутствием прогресса на переговорах по денуклеаризации. Сеул сделает всё возможное для того, чтобы предстоящие ядерные переговоры между КНДР и США дали хорошие результаты. Сеул будет продолжать сотрудничать с Вашингтоном, сохраняя каналы связи открытыми для Пхеньяна,- отметил Ким Ён Чхоль.