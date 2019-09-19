Дэвид Стилвелл: США прилагают усилия к урегулированию конфликта между РК и Японией

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США прилагают усилия к урегулированию конфликта между РК и Японией. Об этом заявил в среду на заседании сенатского комитета по международным отношениям помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл в ответ на замечание, что США не играют активной роли в разрешении споров между своими ключевыми союзниками в Северо-Восточной Азии. Стилвелл сказал, что США на самом деле активно участвуют в этом процессе, и, если эта деятельность не видна публично, это не означает, что она не происходит. Стилвелл добавил, что он уделил достаточно времени этому вопросу за два с половиной месяца исполнения своих служебных обязанностей. Он сказал, что на встрече со своими коллегами в Бангкоке в прошлом месяце призвал обе стороны «сделать паузу и найти решение». США будут продолжать поощрять Сеул и Токио к поиску позитивных решений, подчёркивая важность трёхстороннего альянса,- отметил Дэвид Стилвелл.