В Сеуле состоится 16-е заседание диалога РК и США по совместной обороне

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26-27 сентября в Сеуле состоится 16-е заседание южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Стороны на переговорах будут представлять начальник управления оборонной политики министерства обороны РК Чон Сок Хван и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Хайно Клинг. Ожидается, что в повестку войдёт вопрос о соглашении РК и Японии о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), по которому Сеул и Вашингтон ранее обозначили разногласия. Кроме того, представители сторон, судя по всему, обсудят распределение военных расходов, расширение роли командования сил ООН на Корейском полуострове, передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, перемещение военных баз США в РК и другие.