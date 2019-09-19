Комитет ООН по правам ребёнка призвал РК увеличить бюджет на соцобеспечение детей

Photo : YONHAP News

Бюджет РК на социальное обеспечение детей меньше средней отметки по ОЭСР. Эта информация была озвучена 18 сентября на заседании Комитета ООН по правам ребёнка в Женеве. По состоянию на прошлый год, объём социальных расходов в РК по отношению к ВВП составил 11,1%, в то время как средний показатель по ОЭСР составляет 19%. Южнокорейский представитель отметил, что, несмотря на это, за последние десять лет среднегодовой рост соответствующих статей бюджета составил 11%, что более чем в два раза быстрее среднего уровня по ОЭСР. Члены комитета затронули спорные моменты по установке камер наблюдения в школах и проблеме защиты прав на личную жизнь, поддержке детей из малообеспеченных семей, психологическому давлению на детей в связи с культурой жёсткой конкуренции, а также насилия, с которым сталкиваются дети. После ознакомления с различными данными комитет намерен озвучить рекомендации 3 октября.