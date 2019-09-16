23 сентября в Нью-Йорке состоится южнокорейско-американский саммит

Photo : YONHAP News

Президенты РК и США - Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп – встретятся 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента. В ходе визита в США, который продлится с 22 по 26 сентября, Мун Чжэ Ин примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября он выступит на сессии. Как ожидается, южнокорейский лидер расскажет об усилиях Сеула по обеспечению условий совместного процветания с Севером и укрепления мира на Корейском полуострове. Предстоящие переговоры Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа станут девятыми по счёту. В последний раз они встречались в июне в Сеуле. 19 сентября в ходе брифинга секретарь администрации президента по вопросам мира Чхве Чжон Гон заявил, что на саммите стороны обсудят вопросы сотрудничества в налаживании прочного мира на Корейском полуострове и денуклеаризации КНДР. Кроме того, в повестку войдёт тема укрепления двустороннего союза и региональные вопросы. В ходе визита в США Мун Чжэ Ин встретится с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, с которым обсудит вопросы совместного проведения Югом и Севером зимней Олимпиады 2032 года, а также формирования единой сборной для участия в предстоящей в следующем году Олимпиаде в Токио. Южнокорейский президент встретится также с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, главами Польши, Дании и Австралии.