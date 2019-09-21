ОЭСР снизила прогноз роста южнокорейской экономики

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Организация экономического сотрудничества и развития представила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год. Он составил 2,1%, что на 0,3% ниже, чем предыдущая отметка, публиковавшаяся в марте. Снижение прогноза связано с замедлением роста мирового товарообмена и снижением спроса на импорт в Китае. Прогноз на следующий год также был снижен на 0,2% до 2,3%. Указывается, что в следующем году ситуация может улучшиться в связи с расширением внутреннего спроса под влиянием расширенной экономической политики правительства РК.