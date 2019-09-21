В этом году нехватка продовольствия в КНДР выросла в 2,5 раза

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В этом году объём осеннего урожая в КНДР будет минимальным за последние пять лет. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) за третий квартал, представленном 19 сентября. Такая ситуация объясняется низким уровнем осадков в период сельскохозяйственных работ с апреля по июль. Наибольший ущерб от непогоды отмечается по урожаю риса и кукурузы. Таким образом, в этом году для решения проблемы нехватки продовольствия Северу нужно импортировать 1 млн 585 тыс. тонн продовольствия. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. В этой связи Продовольственная и сельскохозяйственная организация внесла КНДР в список стран, нуждающихся в продовольственной помощи. В него входит 41 государство.