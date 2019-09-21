США обвинили РК в незаконном вылове рыбы

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20 сентября Национальная служба морской рыбной ловли США разместила на своём сайте доклад с указанием стран, занимающихся незаконным, незадокументированным и нерегулируемым рыбным промыслом. В список была включена РК. В документе указывается, что в декабре 2017 года южнокорейские рыболовные суда вели незаконный лов в водах у Антарктиды, несмотря на объявленный запрет рыболовства в этой зоне. РК попадает в список второй раз. Обычно в этом случае США принимают решение о дальнейших мерах на основе ознакомления с действиями страны по устранению выявленных нарушений в течение двух лет. В Национальной службе морской рыбной ловли сообщается о намерении запросить консультации по вопросам окружающей среды с Кореей в соответствии с главой соглашения о свободной торговле США по окружающей среде.