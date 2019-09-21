Gallup Korea: Рейтинг Мун Чжэ Ина упал до минимальной отметки 40%

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Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, уровень поддержки действующего главы государства Мун Чжэ Ина снизился на 3% по сравнению с первой неделей сентября, составив 40%. Это самая низкая отметка с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность главы государства. Такими стали результаты опроса, проводившегося с 17 по 19 сентября среди тысячи человек. Отрицательная оценка выросла на 4% до 53%, что является максимальным показателем. В ходе предыдущего опроса разница между отрицательной и положительной оценками составляла 6%, на этот раз разрыв увеличился до 13%. Среди причин положительной оценки – активная внешняя политика, стремление к реформам и борьбе с коррупцией, усердие в работе, расширение социальной политики и улучшение отношений с КНДР. Среди причин отрицательной оценки указывается на кадровые проблемы, недостаточную эффективность при решении экономических проблем, односторонность политики, чрезмерную мягкость по отношению к КНДР. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 24% респондентов - на 3% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки партии Справедливости составил и партии Справедливого будущего – по 7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.