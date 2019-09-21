В КНДР назвали противоречивым предложение Синдзо Абэ о саммите

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Заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о желании без каких-либо условий провести саммит с северокорейским лидером Ким Чон Ыном само по себе является противоречием. Об этом заявил Сон Иль Хо, ответственный за отношения с Японией в МИД КНДР. Эти слова озвучил глава делегации дружбы КНДР и Японии Сингоси Канэмару, который накануне посетил Пхеньян. Там он встретился с Сон Иль Хо и другими представителями северокорейского руководства. Это был частный визит, который вызвал интерес в связи с ожиданием реакции Севера на слова Синдзо Абэ. 19 сентября на встрече с журналистами в Пекине Сингоси Канэмару передал слова Сон Иль Хо о том, что предложение Синдзо Абэ является противоречием, поскольку абсолютно ясно, какие темы будет поднимать Япония. По сути это можно расценивать как отказ Пхеньяна от предложения главы японского правительства. По словам Канэмару, Сон Иль Хо также заявил, что Пхеньян внимательно следит за соблюдением прав соотечественников в Японии. По его словам, одним из условий нормализации отношений двух стран является правильный подход Японии к истории.