РК и Япония пока сохраняют прежние позиции по двусторонним спорам

Photo : KBS News

20 сентября в Токио состоялась встреча главы департамента по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона Ким Чжон Хана и главы департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки. Ким Чжон Хан передал позицию Сеула по исключению РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии и по введению японскими властями ограничительных мер на экспорт стратегического сырья в РК, потребовав их отмены. Такидзаки также призвал Сеул отменить решение об исключении Японии из южнокорейского списка приоритетных партнёров. По данным NHK, стороны не сумели достичь подвижек в улаживании спора двух стран, но можно было понять, что они готовы продолжить диалог. Между тем, представители РК и Японии ведут переговоры о возможности проведения на полях предстоящей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН встречи глав МИД Кан Гён Хва и Тосимицу Мотэги.