Тхэ Ён Хо: КНДР - только внешне социалистическая страна

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КНДР остаётся социалистической страной только внешне, внутри перейдя на принципы капитализма. Об этом заявил 18 сентября в интервью Time бывший посол КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо. По его словам, у северокорейской молодёжи нет интереса к контентам коммунизма и социализма. «Они интересуются только американскими и южнокорейскими сериалами. Их занимают в основном материальные, а не идеологические ценности»,- сказал Тхэ Ён Хо. Он также отметил, что в руководстве страны Ким Чон Ын самый молодой, а возраст его окружения колеблется от 60 до 80 лет е. То есть, власть всё ещё находится в руках старого поколения. Это говорит о том, что перемен внутри КНДР пока ожидать не стоит. Тхэ Ён Хо отметил, что через 10-20 лет, когда к власти придёт новое поколение, возможны изменения. Говоря о диалоге КНДР и США, он сказал, что Дональд Трамп ведёт опасную игру. К настоящему моменту США не достигли серьёзных результатов в решении ядерной проблемы Севера, а Ким Чон Ын добился успехов в военной сфере, избежал дополнительных санкций и укрепил власть. По мнению Тхэ Ён Хо, Ким Чон Ын не намерен идти на денуклеаризацию, видя единственную возможность подобно Пакистану получить статус ядерной державы в том, чтобы максимально оттягивать время.