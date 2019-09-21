К Пусану приближается тайфун ТАРАН

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Ночью 22 сентября 17-й по счету тропический циклон TAPAH пройдёт в море у Пусана. По данным Метеорологической администрации, тайфун, который сейчас проходит со стороны Окинавы в северном направлении, в воскресенье во второй половине дня пройдёт к востоку от острова Чечжудо, а к 9 часам вечера будет в 50 км к юго-востоку от Пусана. Далее он уйдёт в восточном направлении, достигнув 23 сентября островов Токто. Под влиянием TAPAH 20 сентября на острове Чечжудо выпадет до 500 мм осадков, 21 сентября дожди пройдут на южном побережье, а в столичном регионе и провинции Канвондо 22 сентября. Там выпадет от 100 до 300 мм осадков.