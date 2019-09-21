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В РК сохраняется рост производства, но одновременно фиксируется снижение экспорта и инвестиций. Об этом говорится в представленном 20 сентября докладе министерства планирования и финансов. В документе отмечается, что на мировом рынке регистрируется замедление темпов роста, а спрос на полупроводники снижается. Кроме того, среди отрицательных факторов продолжение торговой войны США и Китая и ограничительные меры Японии. Если в апреле-мае правительство отмечало спад в промышленном производстве, инвестициях в производственные мощности и экспорте, то в период с июня по сентябрь из этого перечня была исключена производственная отрасль, где зафиксирован рост 1,2%. Экспорт в августе снизился на 13,6%. Сокращение продолжается 9 месяцев подряд.