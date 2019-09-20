Мун Чжэ Ин приступает к программе визита в США

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22 сентября по местному времени президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, приступив к официальной программе пятидневного визита в США. 24 сентября состоится саммит РК и США. Это будет девятая встреча Мун Чжэ Ина и его американского коллеги Дональда Трампа. Она пройдёт на фоне возможности возобновления рабочих переговоров КНДР и США. Недавно Дональд Трамп раскритиковал «ливийскую модель денуклеаризации», указав на возможность применения нового, более мягкого подхода в решении северокорейской ядерной проблемы. СК, между тем, предложила в качестве повестки рабочих переговоров тему смягчения международных санкций на Север и гарантии безопасности северокорейского режима. Глава МИД РК Кан Гён Хва заявила, что США сохраняют позицию открытости в переговорах с СК, поддерживая сотрудничество по этому вопросу с РК. Она отметила, что стороны совместными усилиями пытаются выяснить, что именно СК подразумевает под гарантиями безопасности. Ожидается, что в ходе предстоящего южнокорейско-американского саммита Мун Чжэ Ин сосредоточится на убеждении США в необходимости проявления более мягкого подхода в диалоге с КНДР. Помимо северокорейской темы, вероятно стороны обсудят также вопрос разделения расходов на содержание американского военного контингента в РК.