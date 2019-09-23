Объём продаж в рамках Korea Grand Sale 2019 впервые превысил 1 трлн вон

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Объём продаж в рамках грандиозной акции скидок Korea Grand Sale 2019 вырос на 39% по сравнению с прошлым годом, впервые превысив отметку в 1 трлн вон. Об этом 23 сентября сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма и Комитета «Посещение Кореи», подытожив результаты акции, проходившей в январе – феврале этого года. Общий показатель составил 1 трлн 253,2 млрд вон или 1 млрд 49 млн долларов. В этом году в мероприятии принимали участие 912 компаний, что также является рекордной отметкой. Экономический эффект в вопросе увеличения производства составил 2 трлн 136,9 млрд вон или 1 млрд 789 млн долларов. Акция позволила создать 28 тыс. рабочих мест. Korea Grand Sale проводится с 2011 года с целью преодоления зимнего спада продаж. Она нацелена в основном на иностранных туристов, чему способствует популяризация в мире Корейской волны Халлю. В этом году было выбрано три темы акции: «Путешествия», «Вкус», «Прикосновение».