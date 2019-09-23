Во втором квартале объём экспорта РК снизился на 8,6%

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Во втором квартале этого года объём южнокорейского экспорта сократился на 8,6% в годовом исчислении, составив 138 млрд 590 млн долларов. Об этом 23 сентября сообщили в ВТО. Нынешнее снижение является вторым по масштабу среди стран «Большой двадцатки». Аналогичная ситуация наблюдается в странах, сильно зависящих от торговли с Китаем. Это связано с последствиями торговой войны США и КНР. Со снижением экспорта столкнулись также Индонезия, Россия, Германия, Япония, Финляндия, Великобритания и другие. Сокращение в США и Китае оказалось меньше – 3,1% и 1% соответственно. Между тем, в указанный период РК опустилась с пятой на шестую позицию в рейтинге по объёму экспорта, уступив Франции. Среди десяти крупнейших стран-экспортёров из числа членов «Большой двадцатки» в РК отмечен наибольший спад экспорта.