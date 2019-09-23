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В прошлом году средний годовой доход рабочего в РК вырос на 4,6%, составив 36 млн 340 тыс вон или 30 тыс. 448 долларов. Об этом сообщили в Корейском институте экономических исследований, ссылаясь на результаты анализа данных министерства труда и занятости. У 10% с наибольшим доходом показатель составил 69,5 млн вон или 58,2 тыс. долларов. Среди крупных компаний отметка составила 64 млн 870 тыс. вон, а среди малых и средних 37,7 млн вон. Показатель малого и среднего бизнеса составил 58,1% по отношению к отметке крупных предприятий, увеличившись на 2,4%, что указывает на улучшение ситуации.