Представители РК, США и Японии по северокорейской проблеме проведут встречу в Нью-Йорке

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Представители РК, США и Японии на переговорах по северокорейской ядерной проблеме проведут неофициальную встречу на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября сообщил японский телеканал Fuji News Network (FNN), ссылаясь на дипломатические источники США и Японии. Указывается, что 24 сентября специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун встретится со своим американским и японским коллегами Стивеном Бигэном и Сигэки Такидзаки. Это будет первая встреча сторон после прекращения южнокорейской стороной действия соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA).