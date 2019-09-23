Власти РК оценивают ущерб от тайфуна ТАРАН

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Тайфун TAPAH ушёл с Корейского полуострова. 23 сентября Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами представил первые предварительные данные о последствиях тропического циклона. Так, по состоянию на 23 сентября есть данные о 26 пострадавших. В городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо серьёзные раны получила 55-летняя женщина, на которую обрушилась облицовка стены одной из местных церквей. Остальные 25 человек получили лёгкие ранения. Две семьи в Сачхоне провинции Кёнсан-Намдо потеряли жильё. По всей стране 60 участков дорог были затоплены, повреждены 70 светофоров и дорожных указателей. На острове Чечжудо, в провинции Чолла-Пукто и Кёнсан-Намдо затоплены или сильно повреждены восемь домов. В разных районах страны периодически происходило отключение электричества и воды. В аэропорту Чечжудо в минувшие выходные были отменены 400 рейсов. Около 30 тыс. человек столкнулись с отменой или задержкой вылетов. 23 сентября работа аэропорта восстановлена практически полностью. Власти занимаются оценкой масштабов ущерба, после окончания которой начнётся работа по ликвидации последствий.