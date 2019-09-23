С 1 по 20 сентября экспорт РК снизился на 21,8%

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С 1 по 20 сентября этого года объём экспорта РК сократился на 21,8% в годовом исчислении, составив 28,5 млрд долларов. Об этом 23 сентября сообщили в Таможенном управлении. Среднесуточный показатель снизился на 10,3% до 2,1 млрд долларов. Если тенденция продолжится, то общий сентябрьский показатель может оказаться минусовым. Таким образом, спад продолжится 10 месяцев подряд. Стоит отметить, что сумма экспорта выросла на 14,8% по сравнению с августом, составив 3,6 млрд долларов. Представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК сообщил, что нынешний спад выглядит значительным в связи с влиянием выходных дней по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, но, по факту, экспорт восстанавливается. Поставки за рубеж полупроводников снизились почти на 40%, нефтепродуктов на 20%, автомобилей на 16%. Рост отмечен по поставкам морских судов, беспроводных средств связи, бытовой техники. Между тем, снижение экспорта зафиксировано относительно Китая, США, Японии, ЕС, Вьетнама. Импорт в указанный период снизился на 11,1% до 26,9 млрд долларов.