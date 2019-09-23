ВНС КНДР внёс поправки в Конституцию

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Верховное народное собрание КНДР (ВНС) 14-го созыва во время второй пленарной сессии внесло в Конституцию страны ряд изменений, касающихся статуса и прав главы государства Ким Чон Ына. Текст поправок был опубликован в этот понедельник, 23 сентября. На сайте «Нэнара», специализирующемся на внешней пропаганде, говорится, что в 104 статье были указаны новые полномочия северокорейского лидера: издавать указы и решения Госсовета, постановления ВНС, назначать и отзывать дипломатических посланников в иностранных государствах. Вместе с этим, была обновлена 101 статья. В ней говорится о том, что председатель Госсовета КНДР избирается ВНС в соответствии с волей всего северокорейского народа и не избирается депутатом ВНС. Наконец, в 117 статье сказано, что северокорейский лидер представляет государство, получая верительные и отзывные грамоты дипломатических посланников. Как отмечается в ЦТАК, таким образом, правовой статус председателя Госсовета КНДР ещё более укреплён, чтобы прочно обеспечивать единое руководство верховного лидера и дальнейшее совершенствование системы государственного управления.