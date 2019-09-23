РК, КНДР и Командование сил ООН провели ремонтные работы в Объединённой зоне безопасности

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РК и КНДР в сотрудничестве с Командованием сил ООН на Корейском полуострове закончили ремонтные работы в пограничном пункте Пханмунчжом, пострадавшем в результате тайфуна "Линлин". Примечательно, что стороны проводили совместные работы впервые после 1953 года. Командование сил ООН в понедельник сообщило, что в период с 12 по 14 сентября была отремонтирована крыша пункта переговоров и проведены другие восстановительные работы. Все действия осуществлялись в сотрудничестве с северокорейской стороной. Ранее в соответствии с межкорейскими договорённостями в военной сфере от 19 сентября были завершены работы по разминированию, ликвидации сторожевых постов, демилитаризации Объединённой зоны безопасности (JSA). Между тем, в настоящий момент стороны обсуждают плана совместных работ и правил эксплуатации данной зоны.