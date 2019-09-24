В августе количество иностранных туристов в РК выросло на 14%

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В августе количество иностранных туристов, посетивших РК, выросло на 14% в годовом исчислении, составив 1 млн 586 тыс. 299 человек. Об этом 23 сентября сообщили в Национальной организации туризма Кореи. Наибольший поток зафиксирован из Китая – 578 тыс. человек. Далее следуют Япония – 329 тыс. человек, Тайвань – 109 тыс. человек. Количество гостей из Китая выросло на 20,9%, что объясняется летними каникулами и увеличением числа групповых туров школьников и семейных групп. Показатель японских туристов вырос на 4,6%. Для сравнения, в июле отметка достигала 19,2%. Нынешний спад связан с резким сокращением количества рейсов между двумя странами на фоне противоречий по ряду вопросов. Между тем, в августе зарубежные страны посетили 2 млн 427 тыс. южнокорейцев. Показатель снизился на 3,7%.