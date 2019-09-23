В Нью-Йорке состоялся саммит РК и США

Photo : YONHAP News

23 сентября в Нью-Йорке состоялся южнокорейско-американский саммит. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и перспективы развития союза РК и США. Президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что в ближайшее время начнутся рабочие переговоры КНДР и США для подготовки к третьему двустороннему саммиту. По его словам, проведение встречи Ким Чон Ына и Дональда Трампа станет переломным моментом в мировой истории, который даст начало изменениям в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Он также высоко оценил лидерские качества Дональда Трампа, которые обеспечили развитие межкорейских отношений и продолжение диалога Пхеньяна и Вашингтона. Мун Чжэ Ин также отметил важность союза РК и США, указав на успешное завершение переговоров по пересмотру условий соглашения о свободной торговле FTA и наращивание южнокорейских инвестиций в США. Между тем, американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения третьей двусторонней встречи с Ким Чон Ыном, предложил продолжить наблюдение за развитием ситуации, указав, что США поддерживают очень хорошие отношения с КНДР, а он сам в отличных отношениях с председателем Госсовета СК Ким Чон Ыном. Трамп также подчеркнул, что, несмотря на расширение санкций против КНДР, северокорейские власти освободили ранее удерживавшихся американцев и отправили в США останки военных, погибших в Корейской войне. По его словам, подобные меры сотрудничества будут продолжены. Упомянув о первой встрече с Ким Чон Ыном, Трамп также заявил, что, если бы он не стал президентом страны, то вероятно США были бы в состоянии войны с СК. Он сказал, что время покажет - удастся ли сторонам достичь договорённостей или нет. Американский президент, помимо этого, указал на то, что не считает северокорейские запуски ракет малой дальности серьёзной проблемой. Прошедшая в Нью-Йорке встреча Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа стала девятой по счёту. Последний раз стороны встречались в июне этого года.