Мун Чжэ Ин встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем

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23 сентября президент РК Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, провёл встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, обменявшись мнениями по международным вопросам и ситуации на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин поблагодарил Гутерриша за поддержку усилий Сеула в вопросе налаживания мира, призвав к продолжению роли ООН в данном процессе. Президент заявил, что РК работает над оказанием гуманитарной помощи Северу через международные организации и готова увеличить масштабы поддержки по ходу реализации денуклеаризации КНДР. Антониу Гутерриш, в свою очередь, выразил глубокую благодарность за сотрудничество РК, а также за усилия и роль Мун Чжэ Ина в налаживании диалога СК и США, межкорейских отношений, а также в оказании гуманитарной помощи Северу. Помимо этого, он призвал южнокорейское правительство проявить более активную позицию в сокращении объёмов выбросов углерода за счёт перехода на возобновляемые источники энергии и других действий. Мун Чжэ Ин ответил, что меры в этом направлении уже принимаются.