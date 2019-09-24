Вирус африканской чумы свиней обнаружен ещё на одной ферме

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Подтверждены подозрения о наличии вируса африканской чумы свиней на ферме Яндон в Пхачжу провинции Кёнгидо. Тревожный сигнал оттуда был зарегистрирован 23 сентября. Таким образом, с 17 сентября вирус выявлен в четырёх местах. По данным министерства продовольствия, сельского, лесного хозяйства, представленные 24 сентября результаты анализа, проведённого на месте, оказались положительными. Данная ферма, где выращиваются 2.300 свиней, находится в 7 км от хозяйства Ёнчхон, где был зарегистрирован второй случай распространения вируса. В настоящий момент на месте работают специалисты. Стоит отметить, что 23 сентября наличие инфекции было подтверждено и на одной ферме в городе Кимпхо провинции Кёнгидо. В тот же день министерство ввело 48-ми часовой запрет на передвижение служебного транспорта и физических лиц между свинофермами, скотобойнями и заводами по производству корма в провинциях Кёнгдио и Канвондо, в городе Инчхоне.