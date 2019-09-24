РК вдвое увеличит взносы в Зелёный климатический фонд

Photo : YONHAP News

РК в два раза увеличит взнос в Зелёный климатический фонд (GCF). Об этом 24 сентября в Нью-Йорке заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, выступая на заседании саммита ООН по климату. Он подчеркнул, что в климатических вопросах РК намерена проявить ответственность в качестве полноценного члена международного сообщества. Сумма взноса будет увеличена со 100 млн долларов за период с 2015 по 2018 год до 200 млн долларов на период с 2020 по 2023 год. Мун Чжэ Ин также объявил о том, что второй саммит партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G) состоится в июне следующего года в Сеуле. Он отметил, что предстоящее мероприятие укрепит единство международного сообщества в реализации Парижского соглашения и целей устойчивого роста. Президент сказал, что РК выполняет все условия Парижского соглашения, впервые в Восточной Азии, введя систему распределения квот на выброс парниковых газов. Он отметил, что в стране за последнее время были закрыты четыре угольные электростанции, а к 2022 году их количество будет сокращено ещё на шесть объектов. Президент также рассказал о планах развития водородной экономики. Он предложил учредить «Всемирный день голубого неба», также подчеркнув важность всеобщих усилий по решению проблемы загрязнения атмосферы, которая, по данным ВОЗ, приводит к преждевременной смерти 7 млн человек в год.