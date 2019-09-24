Главы РК и Дании обсудили вопросы сотрудничества

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В понедельник на полях сессии Генассамблеи ООН президент РК Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по изменению климата, а также по ситуации на Корейском полуострове. В октябре прошлого года Мун Чжэ Ин встречался с бывшим главой правительства Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. На этот раз главы двух государств договорились о сотрудничестве в успешном проведении второго саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G) в следующем году в Сеуле. В октябре прошлого года Мун Чжэ Ин принимал участие в первом саммите, который проходил в Копенгагене. Мун Чжэ Ин и Метте Фредериксен подтвердили факт выполнения двумя странами ведущей роли в реализации целей устойчивого развития и в противодействии климатическим изменениям. Метте Фредериксен высоко оценила лидерство Мун Чжэ Ина в процессе налаживания мира на Корейском полуострове, выразив готовность продолжать поддержку усилий южнокорейского правительства в этом направлении.