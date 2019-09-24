В Сеуле состоится кинофестиваль для пожилых людей SISFF

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С 25 по 29 сентября в южнокорейской столице будет проходить 12-й Сеульский международный кинофестиваль для пожилых людей (SISFF). В рамках мероприятия состоится бесплатный показ 90 фильмов, 31 из них представлены режиссёрами из 11 стран. В секции зарубежных короткометражных фильмов представлена 61 картина из 15 стран. Откроет фестиваль фильм «Я мечтаю на другом языке» мексиканского режиссёра Эрнесто Контрераса. Организаторы подготовили также секцию для детей, мероприятие «Know-ing: все мы станем кинофильмом», посвящённое пожилым людям, открывающим для себя новый мир, «Зал славы SISFF», где представлены фильмы, отмеченные наградами на фестивале 2018 года, и многое другое.