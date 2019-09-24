РК и Канада развивают сотрудничество в рамках FTA

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25 сентября в Оттаве состоится третье заседание совместного южнокорейско-канадского комитета по вопросам соглашения о свободной торговле (FTA). Об этом во вторник сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Участники мероприятия ознакомятся с ситуацией исполнения условий соглашения, вступившего в силу в январе 2015 года, с планом развития сотрудничества, а также оценят работу совета по вопросам экологии. В прошлом году южнокорейский товарооборот с Канадой значительно вырос в годовом исчислении. Так, экспорт вырос на 21,7%, а импорт на 14,1%. Стоит отметить высокий уровень применения FTA в торговле с Канадой. Показатель составил 93,6% в случае с экспортом и 80,6% в случае с импортом. Средняя отметка в сотрудничестве с другими странами составляет 74%.