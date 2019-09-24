РК и РФ продолжают сотрудничество в сфере энергетики и ресурсов

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23 сентября в Москве состоялось 16-е заседание южнокорейско-российского Комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов, которое проходило в рамках очередного заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом во вторник сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Комитет работает с 1992 года и служит площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия в данной сфере. На этот раз повестка была в основном посвящена теме сотрудничества по проектам, связанным с газом и электроэнергией. В частности, стороны приняли решение расширить сотрудничество по поставкам СПГ, а также продлить завершающееся в этом году соглашение о сотрудничестве между Корейской газовой корпорацией и крупнейшей в мире профильной компанией России «Газпром». Помимо этого стороны намерены продолжать совместное технико-экономическое обоснование проекта энергомоста между двумя странами, а также исследования по модернизации сетей распределения электроэнергии с применением умных счётчиков (AMI). Ведётся обсуждение взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии. В министерстве сообщили о планах продолжить рабочие переговоры. Следующее заседание комитета состоится в 2020 году в РК.