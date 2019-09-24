Возможность участия Ким Чон Ына в саммите РК-АСЕАН зависит от переговоров по денуклеаризации

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Существует вероятность того, что лидер СК Ким Чон Ын посетит РК в ноябре этого года. Об этом во вторник сообщили в Национальной службе разведки РК. В частности, 24 сентября, в ходе заседания парламентского комитета по делам разведки директору ведомства Со Хуну был задан соответствующий вопрос. Он отметил, что возможность участия Ким Чон Ына в предстоящем специальном саммите РК и стран АСЕАН в Пусане зависит от хода переговоров по денуклеаризации КНДР. Помимо этого, было указано на возможность очередного саммита СК и Китая, учитывая тот факт, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Пхеньяном и Пекином, а также то, что перед первым и вторым саммитами КНДР и США Ким Чон Ын посещал Китай. В качестве места встречи лидеров двух стран может быть выбран Пекин либо одна из трёх провинций на Востоке Китая, - сообщают в Национальной службе разведки.