РК заключила долговременный контракт на поставку газа из США

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РК заключила крупный контракт на дополнительную поставку сжиженного природного газа из США. Это произошло впервые за всё время работы правительства Дональда Трампа. По сообщению министерства промышленности, торговли и энергетики РК, вчера в Нью-Йорке представители Корейской газовой корпорации и компании BP заключили контракт на поставку газа на общую сумму 10 млрд долларов. Как ожидается, это способствует укреплению сотрудничества двух стран в энергетической сфере. На церемонии подписания контракта присутствовал министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо. Срок контракта рассчитан на 15 лет с возможностью продления на три года. Объём импортируемого газа составит 1 млн 580 тыс. тонн, что соответствует 5% от годовых нужд РК.