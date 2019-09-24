В РК прибыли ветераны Корейской войны, воевавшие в составе сил ООН

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Ветераны Корейской войны, воевавшие в составе военного контингента ООН, посетили РК. Поездка состоялась по инициативе Корейской ассоциации инвалидов войны, - сообщают в управлении по делам патриотов и ветеранов РК. Так, 16 ветеранов из 9 стран, включая США, Канаду, Пуэрто-Рико, Францию и Бельгию, вместе с родственниками прибыли в Сеул в этот понедельник. Иностранные гости пробудут здесь до пятницы. Сегодня они посетили парк Имчжингак в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. В среду состоится торжественный банкет в здании издательства "Кукмин Ильбо". В нём примут участие 150 человек, включая начальника управления по делам патриотов и ветеранов РК Пак Сам Дыка и представителей дипломатических миссий в РК. Президент РК Мун Чжэ Ин передал благодарственное письмо ветеранам. Корейская ассоциация инвалидов войны проводит подобные мероприятия с 2007 года.