Президент РК Мун Чжэ Ин выступил с речью на 74-й сессии Генассамблеи ООН

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24 сентября президент РК Мун Чжэ Ин выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он предложил создать в демилитаризованной зоне (ДМЗ) международную зону мира. Президент заявил, что с этой целью можно разместить там органы ООН, расположенные на территориях Юга и Севера, а также организации, работающие в сфере мира, экологии и культуры, создав центр мирных исследований и миротворческой деятельности. Он подчеркнул, что после установления мира между РК и КНДР обе стороны смогут совместно реализовывать проекты по внесению культурно-исторических объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он также предложил ООН присоединиться к программе разминирования ДМЗ. В настоящий момент в этой зоне сохраняется примерно 380 тыс. противопехотных мин, на обезвреживание которых у РК может уйти до 15 лет. Но присоединение к этому процессу ООН, по словам южнокорейского президента, в одночасье позволит создать зону международного сотрудничества, что смягчит напряжённость на Корейском полуострове. По вопросу денуклеаризации Мун Чжэ Ин отметил, что если СК серьёзно приступит к выполнению этой задачи, то международное сообщество должно пойти на ответные поощрительные меры. В решении проблем Корейского полуострова глава РК отметил три принципа: неприемлемость войны, взаимные гарантии безопасности и совместное процветание. Они указывают на необходимость официального объявления об окончании Корейской войны, создания прочного мира и начала сотрудничества. Помимо этого, глава РК коснулся темы мер экономического возмездия со стороны Японии, потребовав от Токио изменения позиции. Он подчеркнул важность ценностей свободной и честной международной торговли. Вместе с тем, Мун Чжэ Ин указал на стремление создать вместе со странами Азии зону совместного процветания, заявив, что первым шагом к этому станет намеченный на ноябрь специальный саммит РК-АСЕАН и саммит РК и стран Меконга.