Дональд Трамп указал на необходимость примирения с КНДР

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США всегда придерживались смелой политики в вопросах достижения мира на Корейском полуострове. Об этом 24 сентября заявил президент США Дональд Трамп, выступив на сессии Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, США никогда не верили в наличие постоянных врагов, и большая часть нынешних союзников Вашингтона - в прошлом были противниками США. Аналитики считают, что подобное выступление американского президента было адресовано лидеру КНДР Ким Чон Ыну. Таким образом, Трамп ещё раз продемонстрировал желание к применению с Пхеньяном. Трамп также заявил, что любой может развязать войну, но только самый смелый способен выбрать мир. По его мнению, КНДР как и Иран имеет огромный потенциал к развитию, но для его раскрытия, прежде всего, необходимо провести денуклеаризацию страны. Подобные высказывания Дональда Трампа заметно отличаются от его предыдущих выступлений в ООН. В этот раз американский лидер не упомянул о возможности ведения вооружённых действий в отношении вражеских государств.