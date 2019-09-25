Меры по предупреждению распространения африканской чумы были недостаточными

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17 сентября на территории РК была зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней. За прошедшую неделю количество ферм, где было подтверждено наличие вируса, возросло до пяти. Сейчас в списке находятся хозяйства в городах провинции Кёнгидо - Пхачжу, Ёнчхон, Кимпхо - и уезда Канхва-гун города Инчхон. Во вторник глава правительства Ли Нак Ён принял участие в заседании оперативного штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, в ходе которого отметил недостаточность мер по предупреждению распространения африканской чумы свиней и подчеркнул необходимость их усиления. Со вторника в силу вступил запрет на транспортировку свиней на территории страны в течение 48 часов. Вместе с этим, провинции Кёнгидо и Канвондо, а также город Инчхон были отнесены к зонам особого контроля. В этих районах в течение трёх недель запрещено вывозить отходы за пределы ферм. Между тем, на двух свинофермах в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо и Канхва-гун города Инчхон сообщили о подозрении на выявление вируса африканской чумы свиней. Об этом 25 сентября сообщили в министерстве продовольствия, сельского, лесного хозяйства. Туда были направлены оперативные группы для проведения проверки. Оба объекта находятся в зоне особого контроля.