Япония не будет приглашать РК на смотр морских сил самообороны

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Япония не будет приглашать РК на международный смотр военно-морских сил, который состоится 14 октября в заливе Сагами. Об этом 24 сентября на брифинге заявил командующий Морскими силами самообороны Японии адмирал Хироси Ямамура. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что в отношениях РК и Японии сохраняется сложная ситуация, в связи с чем нынешние условия не подходят для приглашения РК. В министерстве обороны РК, в свою очередь, заявили, что южнокорейская сторона не получала приглашения со стороны Японии. Если же Токио изменит позицию и направит приглашение, то РК рассмотрит вопрос участия в вышеуказанном смотре и примет решение, - отметили в министерстве. Япония проводит парад ВМС раз в три–четыре года, приглашая дружественные страны для участия в нём. В этом году подтверждено участие в мероприятии США, Великобритании и Китая.