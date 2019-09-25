26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД РК и Японии

Photo : KBS News

26 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД РК и Японии Кан Гён Хва и Тосимицу Мотэги. Последний раз министры иностранных дел двух стран проводили переговоры 21 августа в Пекине. Предстоящая встреча станет первой после вступления в должность нового главы МИД Японии Тисимицу Мотэги. Предполагается, что стороны затронут спор вокруг решения Верховного суда РК о выплате японскими компаниями компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации, а также японские меры экономического давления на РК. Помимо этого, есть вероятность, что они обсудят возможность отправки южнокорейского посланника в Японию для участия в церемонии провозглашения интронизации императора, которая назначена на 22 октября.