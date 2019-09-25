Индекс ожидаемых условий торговли РК за четвёртый квартал ухудшился

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В РК индекс ожидаемых условий торговли (EBSI) за четвёртый квартал снизился на 4,6 пункта по сравнению с предыдущим кварталом, составив 94,9 пункта. Индекс был представлен Корейской ассоциации внешней торговли на основе исследования положения 975 экспортных компаний страны. Показатель представляет собой отношение индексов экспортных цен к импортным, демонстрируя прогнозы развития ситуации. Отметка выше 100 пунктов указывает на положительные прогнозы по условиям экспорта, ниже 100 пунктов на ухудшение ситуации. На этот раз ожидается ухудшение условий поставок за рубеж полупроводников, пластиковой и резиновой продукции, производственной и обрабатывающей техники, продукции сталелитейной промышленности. Это связано с замедлением темпов роста Вьетнама, Китая и других важных торговых партнёров РК. Помимо этого, сказывается влияние торговой войны США и Китая и меры экономического давления со стороны Японии. Между тем, ожидается улучшение показателей в сфере автомобилестроения и автозапчастей, а также бытовых товаров.