РК и РФ договорились о заключении соглашения о свободной торговле в следующем году

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РК и Россия достигли договорённости об объединении усилий по заключению соглашения о свободной торговле в сфере инвестиций и торговли услугами. С таким заявлением во вторник выступил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги на брифинге по окончании заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, проходившего в Москве. В июне этого года РК и Россия провели первый раунд переговоров. В ближайшее время состоится очередная рабочая встреча. Конечная цель - заключить соглашение в следующем году. В этот день Хон Нам Ги провёл встречу с заместителем председателя правительства РФ, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. По словам Хон Нам Ги, РК и Россия рассматривают инициативу о создании совместного фонда девелоперов для развития двустороннего сотрудничества и реализации международных проектов. Он также отметил необходимость укрепления сотрудничества в сфере производства оборудования, материалов и комплектующих. Для этого страны договорились о начале работы совместного инвестиционного фонда. В свою очередь, Юрий Трутнев указал на рост объёма торговли с РК, который в 2018 году увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом, составив 25 млрд долларов. Стороны договорились в следующем году достичь отметки в 30 млрд долларов. В 2020 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.