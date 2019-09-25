В августе продажи в беспошлинных магазинах РК достигли нового рекорда

Photo : YONHAP News

В августе объём продаж в южнокорейских магазинах Duty Free достиг нового рекорда. По данным Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли, показатель вырос на 30%, составив 2 трлн 184,5 млрд вон или 1 млрд 823 млн долларов. Из этой суммы 1 млрд 547 млн долларов пришлись на иностранцев. Отметка выросла на 38,7%. Меры Пекина по ограничению групповых туров в РК продолжают действовать. Продолжающийся, несмотря на это, рост продаж обусловлен активной челночной торговлей, осуществляемой китайскими гражданами. Указывается, что на рост продаж, отчасти, повлияла подготовка в Китае к осенним праздникам.