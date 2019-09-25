Photo : YONHAP News

Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын в октябре может посетить Китай. Такая информация 24 сентября была озвучена журналистами телерадиокомпании KBS со ссылкой на дипломатический источник. Велика вероятность того, что визит состоится 6 октября, когда исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Пхеньяном и Пекином. Таким образом, это будет пятая по счёту поездка Ким Чон Ына в КНР с марта прошлого года. Возможно, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, который посещал Пхеньян в июне этого года. Также есть информация о том, что в ходе визита в КНДР в начале сентября глава МИД КНР Ван И обсудил с северокорейской стороной возможность визита Ким Чон Ына в Китай. Если саммит состоится, то стороны могут обсудить вопросы денуклеаризации КНДР и ответные меры заинтересованных стран.