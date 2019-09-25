Мун Чжэ Ин провёл переговоры с главой МОК Томасом Бахом

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Президент РК Мун Чжэ Ин во вторник провёл встречу с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. В ходе встречи южнокорейский президент в очередной раз выразил намерение реализовать проект участия объединённой команды РК и КНДР в предстоящих Олимпийских играх в Токио в 2020 году, а также получения права на проведение летних Олимпийских игр 2032 года совместно с Пхеньяном. Между тем, ранее СМИ выражали некоторое беспокойство о возможном бойкоте южнокорейских спортсменов Олимпиады в Токио по причине исключения РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что участие РК в предстоящих Олимпийских играх не зависит от сложившихся отношений с Токио. В свою очередь, Томас Бах сказал, что положительно рассматривает намерение Сеула провести зимние Юношеские Олимпийские игры в 2024 году.