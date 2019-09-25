В Нью-Йорке состоялся саммит РК и Австралии

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24 сентября президент РК Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, провёл встречу с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в области оборонной промышленности и энергетики. Президент РК указал на расширение экономического сотрудничества с Австралией после заключения соглашения о свободной торговле в 2014 году и обратился с просьбой о поддержке участия южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах Австралии. В свою очередь, австралийский премьер высоко оценил уровень технологий РК в области оборонной промышленности, инфраструктуры, автомобилестроения и выразил надежду на развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.