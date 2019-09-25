Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма выступил с критикой японского правительства

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Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма во вторник выступил с осуждением реакции нынешнего японского правительства на проблему принудительной трудовой мобилизации в годы японского протектората над Кореей. По его мнению, позиция правительства нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ о том, что претензии южнокорейских пострадавших утратили актуальность согласно базовому договору об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года - выходит за рамки здравого смысла. Об этом бывший японский премьер написал в Twitter. Ранее, Хатояма говорил о необходимости принятия Токио решения Верховного суда РК по данному вопросу. Между тем, 24 сентября в The New York Times вышла статья профессора истории университета Коннектикута Алексис Дадден, в которой говорится, что вышеуказанный договор был заключён под влиянием США. Таким образом, данный документ не решил проблему корейско-японских отношений, а лишь "заморозил" её не некоторое время.